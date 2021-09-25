UNICEF’ten Irak’a uyarı: Çocuklar şiddet görüyor

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, önceki gün sosyal medyada dolaşan ve Iraklı bir aile tarafından kötü muamele gören çocuğun videosuna tepki gösterildi.

UNICEF, videodaki görüntülerin korkunç olduğunu vurgulayarak, bu tür şiddet görüntülerine son verilmesi gerektiğini bildirdi.

“Yetkililer bir an önce bu tür olaylara tepki vermeli” denilen açıklamada, “Şiddet uygulamalarından haberdar olan herkes, 497 numaralı yardım hattını arayarak bilgilendirmelidir. Hiçbir şey çocuğa karşı şiddeti haklı çıkarmaz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca UNICEF, Irak'ta her 5 çocuktan 4’ünün evde ya da okulda şiddet gördüğüne dikkat çekti.

Açıklamada, “UNICEF çocuklara yönelik her türlü şiddet eylemini kınıyor ve toplumu bu tür davranışlar karşısında çocukları korumaya davet ediyor” denildi.

Irak hükümetini sorumluluğunu yerine getirmeye çağıran UNICEF, “Yetkililer failleri adalete teslim etmekle ve çocuğun hayatını korumaya yönelik mekanizmaları güçlendirmekle mükelleftir. Irak'taki çocukların, şiddet içermeyen ve potansiyellerini tam olarak geliştirmelerine olanak tanıyan güvenli bir ortama ihtiyaçları var” açıklamasına yer verildi.

Perşembe günü, Irak’ta sosyal medyada yayımlanan bir videoda, babanın çocuğuna şiddet uyguladığı görülmüştü.

Konuyla ilgili Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu çocuğun babası hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı belirtilmişti.