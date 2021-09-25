Kürdistan Bağımsızlık Referandumu’nun üzerinden 4 yıl geçti

ERBİL (K24)

25 Eylül 2017’de yapılan ve Kürdistan halkının %92.73’le “Evet” dediği tarihi bağımsızlık referandumu dördüncü yılını geride bıraktı.

Referandum ve 16 Ekim olaylarının ardından bazı siyasi çevreler, ardından yapılan seçimlerde Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) güç kaybetmesini bekliyordu ancak KDP, hem Kürdistan Parlamentosu’nda hem de Irak Parlamentosu’nda çoğunluğu elde ederek birinci parti oldu.

K24’e konuşan KDP Politbüro Üyesi Ali Hüseyin, “Kürt milleti sadece Kürdistan Bölgesi’nde değil, Kürdistan’ın tüm parçalarında ulusal mesaj verdi. KDP’yi bu mesajın taşıyıcısı olarak görüyorlar. Bu mesaj Başkan Barzani’nindir ve bu mesaj her yerde Kürtlerde bir güven yaratmıştır. Bu yüzden referandumdan sonra KDP daha da güçlendi. Çünkü halk, Kürt milletinin hedef ve umutlarını gerçekleştirenleri KDP ve Başkan Barzani görüyor” dedi.

Referanduma destek veren bazı siyasi çevreler, 16 Ekim olaylarının ardından tavır değiştirdi ancak bazı taraflar duruşunu korudu ve şimdi bununla gurur duyuyorlar.

Kürdistan Komünist Partisi Sekreteri Kawe Mahmud, “Ulusal meselede olan her mücadeleyi kazanım olarak görüyoruz. Ödenen bedelleri de kazanım olarak kabul ediyoruz. Çünkü meşru ve aydınlık bir yolda ödenmiştir. Bu kervan devam edecek, referandum bu kervanın bir durağıydı” diye konuştu.

“Milletimize güvenmeliyiz” diyen Kawe Mahmud, “Bu millet direndi ve direnmeye de devam ediyor. Kürdistan halkına karşı çıkan seslerin hepsi son bulacak. Payidar kalacak olan millettir ve bu kararın sahibi de kendisidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Mesud Barzani liderliğinde gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunda halkın ezici çoğunluğu “Evet” dedi ve Kürdistan devletinin kurulması için ortaya büyük bir irade konuldu.