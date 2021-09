Başkan Barzani: Referandum büyük ve tarihi bir zaferdi

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bağımsızlık Referandumu’nun 4’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Barzani mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kürdistan halkının referandumda %93 oranında ‘Evet’ oyu vermesi, büyük ve tarihi bir zaferdi. Bu zaferin yıldönümünde Kürdistan halkını kutluyor, boyun eğmeyen kahramanları tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum.”

