Politika

Başkan Barzani: Referandum büyük ve tarihi bir zaferdi

Başkan Barzani, Kürdistan Bağımsızlık Referandumu’nda elde edilen sonucun büyük ve tarihi bir zafer olduğunu belirtti.
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kürdistan Mesud Barzani bağımsızlık referandumu

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bağımsızlık Referandumu’nun 4’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Barzani mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kürdistan halkının referandumda %93 oranında ‘Evet’ oyu vermesi, büyük ve tarihi bir zaferdi. Bu zaferin yıldönümünde Kürdistan halkını kutluyor, boyun eğmeyen kahramanları tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum.”

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