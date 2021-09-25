İran’dan Doğu Kürdistan partilerine bir tehdit daha

ERBİL (K24)

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Irak resmi haber ajansına verdiği röportajda, “İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı saldırılar düzenleyen grupları engellemeleri için Bağdat ve Erbil’e devamlı talepte bulunduk. Ancak maalesef bu gruplar sürekli sınırları ihlal ediyor. Bu faaliyetler durdurulmalı, aksi takdirde saldırı düzenlemek zorunda kalırız” dedi.

“Kürdistan Bölgesi’nin zarar görmesini asla istemiyoruz” diyen Büyükelçi Mescidi, “Bağdat ve Erbil’deki yetkililerden bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Erbil ve Bağdat havalimanlarına yönelik saldırılarla ilgili ise Mescidi, “Irak’ın egemenliğine saygı duyuyoruz ve Irak hükümetini zayıflatmaya yönelik her girişime de karşıyız. Aynı şekilde Kürdistan Bölgesi’yle ilgili tutumumuz da açıktır” ifadelerini kullandı.

Mescidi, İran ve Irak savunma bakanlıkları arasında işbirliği olduğunu ve Irak’a yardımlarının süreceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde de İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri dahil bazı İranlı yetkililer, Doğu Kürdistan partilerine yönelik tehditlerde bulunmuştu.