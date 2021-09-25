5 parti ve hareket: Bağımsızlık Kürdistan halkının en meşru hakkıdır

DİYARBAKIR (K24)

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Demokrat Partisi - Bakur (PDK-Bakur), Pêlkurd, Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) ve Kürdistan Demokratik Hareketi (TDK-Tevger) Kürdistan Bağımsızlık Referandumu’nun 4’üncü yıldönümü dolayısıyla Diyarbakır Gazeteciler Cemiyeti’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Açıklamada şöyle denildi:

“25 Eylül 2017 günü Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’ndeki Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe şehirleri ile Güney Kürdistan’ın geri kalan ve 140’ıncı Madde kapsamındaki Kerkük dahil tüm illerinde meşru ve demokratik bir bağımsızlık referandumu gerçekleşti. Referanduma katılım oranı yüzde 72 olurken, evet oylarının oranı da yüzde 92,73 oldu.”

“ABD, İngiltere, Rusya başta olmak üzere birçok devlet değişik boyutlarda da olsa, referandumun ertelenmesi yönünde tutum almışlardı” denilen açıklamada, “Üstelik ikna edici bir alternatif de sunmamışlardı. Türkiye, İran, Irak ve Suriye Devletleri ise sadece referanduma karşı çıkmakla kalmadılar; referandumun engellenmesi için hazırlanan planları beraberce hayata geçirdiler. Referandum süreci ve sonrasında da iradenin boşa çıkarılması ve tüm kazanımların ortadan kaldırılması için birçok planı uygulamaya soktular” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklamada, “Bütün bu karşı çıkış ve açık-gizli plan ve saldırılara rağmen 25 Eylül 2017 günü bağımsızlık referandumu yapıldı” denildi ve şunlar kaydedildi:

“Kürt milleti ve tüm Güney Kürdistan halkı içeriden ve dışarıdan gelen bütün baskı, tehdit, sindirme, engelleme girişimlerine, her türlü sinsi plana rağmen, büyük bir cesaret, kararlılık, dirayet ve milli bir şuurla sandıklara giderek yüzde 92,73 gibi tartışmasız bir oy oranı ile bağımsızlığa ‘Evet’ dedi. Bu aynı zamanda meşru olan bir ulusal iradenin demokratik yollarla tüm dünyaya ilan edilmesiydi. Bağımsızlık Referandumu’nun 4. yıldönümünde hem bağımsızlık referandumunu hem de sonuçlarını saygıyla karşıladığımızı, desteklediğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Bağımsızlık, Kürdistan halkının en meşru hakkıdır.”

Dört Kürt partisi ve hareketi, “Tüm tehdit ve planlara rağmen referanduma engel olamayan güçlerin değişik düzeylerdeki katılım ve müdahalesi ve bir kesim Kürtlerin de desteği ile, 16 Ekim 2017 günü Kerkük’ün ve 140. Madde kapsamındaki diğer bölgelerin Irak Devleti ve onun militer gücü Haşdi Şabi eliyle tekrar işgal edilmesi ise, halkımızın meşru, demokratik ulusal iradesinin çiğnenmesi, yok sayılmasıdır. Bu nedenle Kerkük’ün ve Güney Kürdistan topraklarının yüzde 45’inden fazlasının tekrar işgal edilmesini lanetliyoruz” vurgusunu yaptı.

Açıklamanın devamında şu hususlara değinildi:

“Güney Kürdistan’daki siyasi partilerden, Başkanlık, Parlamento ve Hükümetten beklentimiz, tüm bileşenleriyle Güney Kürdistan halkının 25 Eylül 2017 referandumu ile ortaya koyduğu iradeye sahip çıkmaları ve var olan tüm kazanımların korunması, devletleşme yolunda başta Peşmerge gücü olmak üzere var olan kurumların birleştirilmesi, geliştirilmesi, yeni ortak kurumların oluşturulması yönünde milli birlik ruhuyla birlikte davranmaya çağırıyoruz. 25 Eylül Bağımsızlık Referandumu ile ortaya konulan iradenin sahiplenilmesi ulusal bir görevdir.”