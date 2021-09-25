Politika

Irak - İsrail ilişkilerinde normalleşme sinyalleri

Irak’ta Sünni ve Şii aşiretlerin önde gelen isimlerinin bir araya geldiği toplantıda, İsrail’le ilişkilerin normalleştirilmesi gerektiği vurgulandı.
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ortadoğu İsrail Irak

ERBİL (K24)

Irak’ta 6 vilayetten Şii ve Sünni aşiretlerden önde gelen 300 kanaat önderinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, İsrail’de sivil ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği belirtilerek, Irak’ın da bölgedeki Arap ülkeleri gibi eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde İsrail ile Arap ülkeleri arasında imzalanan İbrahim Anlaşması’na katılmasının uygun olduğuna işaret edildi.

Irak’ta İsrail’le ilişkilerin normalleştirilmesi gerektiğiyle ilgili sesler yükselmeye devam ederken, Bağdat yönetimi buna karşı çıkıyor.

Irak Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada bu talep reddedilerek, hükümetin bu tür taleplere sert şekilde karşı çıkacağı vurgulandı.

Açıklamada, “Bu tür taleplerde bulunanlar, vilayetlerini temsil etmiyorlar” denildi.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail’le ilişki kurmak isteyen herkesle görüşmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu hükümet göreve geldiğinden beri amacımız İbrahim Anlaşması'nı genişletmek oldu. Irak'taki olay, daha önce düşünmediğimiz yerler için umut veriyor" dedi.

Lapid, “Biz ve Irak, Yahudi toplumunda ortak bir tarihi ve kökleri paylaşıyoruz ve bizimle temasa geçtikleri her yerde zamanı geri almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

İbrahim Anlaşması, Eylül 2020'de İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki Beyaz Saray’da imzalandı. Fas ve Sudan da takip eden aylarda İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzaladı.

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