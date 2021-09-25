Başbakan’dan Bangladeş Büyükelçisi’ne tebrik

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Bangladeş Bağdat Büyükelçisi Muhammed Fazlul Bari’yi kabul etti.

Yeni görevinde Büyükelçi Fazlul Bari’ye başarılar dileyen Başbakan, Bangladeş’in Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerinin gelişmesi temennisinde bulundu.

Fazlul Bari de Kürdistan Bölgesi’ndeki Bangladeşlileri olan destek ve yardımlarından dolayı Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve halkına teşekkür etti, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle ilişkileri geliştirmek istediğini ifade etti.