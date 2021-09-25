Politika

Başbakan’dan Bangladeş Büyükelçisi’ne tebrik

Başbakan Mesrur Barzani, göreve yeni başlayan Bangladeş Bağdat Büyükelçisi Muhammed Fazlul Bari’yi tebrik etti.
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kürdistan Bangladeş Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Bangladeş Bağdat Büyükelçisi Muhammed Fazlul Bari’yi kabul etti.

Yeni görevinde Büyükelçi Fazlul Bari’ye başarılar dileyen Başbakan, Bangladeş’in Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerinin gelişmesi temennisinde bulundu.

Fazlul Bari de Kürdistan Bölgesi’ndeki Bangladeşlileri olan destek ve yardımlarından dolayı Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve halkına teşekkür etti, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle ilişkileri geliştirmek istediğini ifade etti.

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