Başbakan, Kürdistan Bölgesi ve Ninova piskoposlarından oluşan heyeti kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin Kürdistan Bölgesi ve Ninova piskoposlarından oluşan heyetle bir araya geldiği görüşmede Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki Hristiyanların durumu ele alındı.

Kürdistan Bölgesi’nin barışçıl entegrasyon deneyimine övgüde bulunan din adamları, Kürdistan Bölgesi’nin Irak ile Hristiyanların yaşadığı bölgelerde güvenilir ve haklarının korunduğu tek yer olduğunu vurguladı.

Öte yandan Başbakan’ın seçmenlerin haklarını desteklediğini dile getiren heyet, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin reformları uygulamada ve krizlerin üstesinden gelmede başarılı olduğuna dikkat çekerek, Mesrur Barzani’nin rolünün önemli olduğunu ifade etti.

Başbakan Mesrur Barzani ise Kürdistan Bölgesi’nin barış içinde bir arada yaşama, din özgürlüğü, hoşgörü kültürü ve insan haklarına saygı konularındaki desteğini yineledi.