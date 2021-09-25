Politika

Başbakan, Kürdistan Bölgesi ve Ninova piskoposlarından oluşan heyeti kabul etti

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi ve Ninova piskoposlarından oluşan bir heyeti kabul etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kürdistan Bölgesi Mesrur Barzani Ninova Hristiyanlar

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin Kürdistan Bölgesi ve Ninova piskoposlarından oluşan heyetle bir araya geldiği görüşmede Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki Hristiyanların durumu ele alındı.

Kürdistan Bölgesi’nin barışçıl entegrasyon deneyimine övgüde bulunan din adamları, Kürdistan Bölgesi’nin Irak ile Hristiyanların yaşadığı bölgelerde güvenilir ve haklarının korunduğu tek yer olduğunu vurguladı.

Öte yandan Başbakan’ın seçmenlerin haklarını desteklediğini dile getiren heyet, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin reformları uygulamada ve krizlerin üstesinden gelmede başarılı olduğuna dikkat çekerek, Mesrur Barzani’nin rolünün önemli olduğunu ifade etti.

Başbakan Mesrur Barzani ise Kürdistan Bölgesi’nin barış içinde bir arada yaşama, din özgürlüğü, hoşgörü kültürü ve insan haklarına saygı konularındaki desteğini yineledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv