Sağlık

Suriye’de salgın: Şam ve Lazkiye’deki hastanelerde boş yer kalmadı

Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrol ettiği başkent Şam ve Lazkiye illerindeki hastanelerde yeni tip coronavirüs (Covid-19) hastaları için tahsis edilen bölümlerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
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suriye Suriye Covid-19 vaka artış

HABER MERKEZİ

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın, rejimin Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, başkent Şam ve kırsalı ile Lazkiye'deki hastanelerinde Covid-19 hastaları için ayrılan bölümlerde yer kalmadı.

Şam'daki bazı Covid-19 hastalarının Humus iline sevk edildiği bilgisine yer verilen haberde, Lazkiye'deki Covid-19 hastalarının ise Tartus iline nakli için hazırlıkların sürdüğü aktarıldı.

Rejimin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, son 24 saatte 397 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Son 24 saatte 85 kişinin iyileştiği kaydedilen açıklamada, 15 kişinin de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

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