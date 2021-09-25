Neçirvan Barzani: Kürdistan halkı tüm bileşenleriyle 100 yıldır zulmü tattı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, başkent Erbil’de düzenlenen ‘Irak:Trajik Bir Kader Konferansı’nda Erbil-Bağdat iişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Kürdistan halkı tüm bileşenleriyle 100 yıldır zulmü tattı” diye Neçirvan Barzani, “Maalesef geçen 100 yıldan sonra Kürdistan halkı, haklarını elde etmek için çaba harcıyor. Geçmişte olduğu gibi bugünde de korku var” ifadelerini kullandı.

Irak’ın sorunlarının iktidar paylaşımından kaynaklandığını belirten Neçirvan Barzani, “İktidar paylaşımı zamanla bir düğüm haline geldi. Bir taraf, kendi görüşünü diğer taraflar dayattı veya bazı taraflar cezalandırıldı her zaman olduğu gibi” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin federal devlette gerçek bir ortak olması gerektiğini vurgulayan Neçirvan Barzani, “Tüm formlarıyla iktidara gerçek anlamda bir katılım, yeni Irak’ın bütünlüğü ve istikararının garantisi olacaktır” dedi.

DAİŞ’in ortaya çıkış sebeplerine de değinen Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Irak’ta istikrarsağlanmazssa Kürdistan Bölgesi’nde de istikrar sağlanmaz. Irak’ın sorunları çözülmez ve aynı siyasi hatalar yapılarak bileşenlerin talepleri dikkate alınmazsa yarın kesinlikle yeni bir DAİŞ ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.

Irak’ın başta Musul, Bağdat, Basra vilayetlerinden oluştğunu anımsatan Neçirvan Barzani,” Bu üç vilayet, coğrafya ve bileşenlerinn kültürü açısındna farklı. Kürtler kuzeyde, Sünniler orta bölgelerde, Şiiler güneyde. Bunların yanı sıra Irak’ta başka bileşenler de var” dedi.

Irak ve bölge devletlerinin doğal olmayan yollarla oluştuğunu vurgulayan Neçirvan Barzani, “Kürdistan halkının hakları göz önünde bulundurulmadna kuruldular. Kürdistan halkı hala haklarını elde etmeye çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.