ENKS heyeti BM Suriye Özel Temsilcisi’yle Kürtlerin haklarını görüştü

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Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin de (ENKS) içerisinde yer aldığı Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Komitesi'nden bir heyet, 76’ncı BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'ta temaslarda bulunuyor.

Heyette ENKS'nin iki temsilcisi olarak SMDK Başkan Yardımcısı Abdulhakim Beşar ve Müzakere Komitesi üyesi İbrahim Biro yer alıyor.

K24’e konuşan SMDK Başkan Yardımcısı Abdulhakim Beşar, Pedersen’in BM Genel Kurulu toplantılarında Suriye'deki siyasi çözüme ilişkin uluslararası toplumun yaklaşımından yakındığını ve üzüntüsünü dile getirdiğini belirtti.

Beşar, toplantıda Pesersen’in ayrıca Suriyelilerin müzakere etmekten başka seçeneğinin olmadığını, yardımlar için Suriyelilerin herkesle iletişim kurması gerektiğini söylediğini dile getirdi.

Beşar ayrıca, Suriye Anayasa Komitesi'nin Ekim ayı ortasında 6'ncı toplantısının uygulanmasına ilişkin olarak Pedersen’in rejimin onayını beklediklerini söylediğini ifade etti.

Beşar, SMDK olarak bu karara uyması için BM ve uluslararası topluma Suriye rejimine baskı yapma çağrısında bulunduklarını belirtti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Kürtlerin Suriye’deki haklarını konuştuklarını vurgulayan Beşar şunları kaydetti:

“Suriye’deki Kürtlerin durumu ve haklarıyla ilgili Pedersen ile görüştük. Biz, Pedersen’e bu heyette Kürt üyeler olarak katıldığımızı söyledi. Çok uluslu ve çoğulcu bir Suriye örneğinden yana olduğumuzu ilettik. Biz Kürtler olarak, terör ve zulümden kurtulmak için Suriye'de siyasi bir çözüme bağlı olduğumuzu ve yıllardır bunu istediğimizi Pedersenê ilettik.”