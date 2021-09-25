Politika

51 PKK'li örgütten ayrılıp Peşmerge'ye katıldı

Şengal’de 51 PKK mensubunun örgütten ayrılarak Peşmerge Güçleri’ne katıldığı bildirildi.
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kürdistan PKK Şengal peşmerge

ŞENGAL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Şengal Sorumlusu Aşti Koçer, Şengal Dağı’nda 51 PKK mensubunun örgütten ayrılarak Şengal Peşmerge Komutanlığı’yla ilişkiye geçtiğini söyledi.

Söz konusu grubun komutanı Şehab Kasım Hasan, K24’e yaptığı açıklamada, Sinune’ye bağlı Zorava bölgesindeki kamplarını terk ederek Peşmerge’ye katıldıklarını söyledi.

“PKK milletimize hizmet etmiyor, bu yüzden Şengal Peşmerge Komutanlığı’yla irtibata geçtik” diyen Şehab Kasım Hasan, 5 aylık tartışmalar sonucu bu kararı aldıklarını vurguladı.

Şehab Kasım Hasan, “KDP Şengal sorumlusu bizimle irtibata geçti. Bizler de her zaman Şengalli göçzedelere yardım eden KDP ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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