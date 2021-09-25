Sağlık

Türkiye’de salgında son durum

Türkiye'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 145 vaka tespit edildi.
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türkiye Türkiye coronavirüs vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıklandı.

Buna göre, Türkiye’de son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 145 vaka tespit edildi.

Ayrıca Türkiye'de, 342 bin 145 test yapıldı, 19 bin 199 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vaka sayısı 19 bin! Sizce 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter.”

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