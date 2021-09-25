Inter liderliği Milan’a devretti

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Serie A'nın 6’ncı haftasında Inter, Atalanta’yı konuk etti.

Inter maçın başında Lautaro Martinez'in muhteşem golüyle öne geçti. 5’inci dakikada hızlı hücuma çıkan ev sahibinde Nicolo Barella'nın ceza sahası dışından yaptığı ortayı Martinez voleyle tamamladı: 1-0.

Konuk takım 8 dakikada skoru lehine çevirmeyi başardı. 30’uncu dakikada Ruslan Malinovsky ceza sahası dışından çektiği şutla kaleci Samir Handanovic'i avladı ve maça 1-1 eşitliği getirdi. 38'de ise Rafael Toloi, Atalanta'ya üstünlüğü getiren sayıyı kaydetti.

71’inci dakikada Inter'in tecrübeli yıldızı Edin Dzeko maça dengeyi getirdi: 2-2.

85’inci dakikada Inter, Federico Dimarco ile penaltıdan yararlanamadı. 3 dakika sonra konuk takım roberto Piccoli ile öne geçse de VAR'ın incelemesinden sonra gol geçersiz sayıldı.

Puanını 14’e çıkaran Inter, liderliği Spezia'yı deplasmanda 2-1 yenen Milan’a devrederken, Atalanta ise puanını 11 yaptı.