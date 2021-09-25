Spor

Inter liderliği Milan’a devretti

Serie A'nın 6’ncı haftasına lider giren Inter sahasında Atalanta ile 2-2 berabere kaldı ve liderliği Milan’a devretti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Inter Atalanta Seri A

HABER MERKEZİ

Serie A'nın 6’ncı haftasında Inter, Atalanta’yı konuk etti.

Inter maçın başında Lautaro Martinez'in muhteşem golüyle öne geçti. 5’inci dakikada hızlı hücuma çıkan ev sahibinde Nicolo Barella'nın ceza sahası dışından yaptığı ortayı Martinez voleyle tamamladı: 1-0.

Konuk takım 8 dakikada skoru lehine çevirmeyi başardı. 30’uncu dakikada Ruslan Malinovsky ceza sahası dışından çektiği şutla kaleci Samir Handanovic'i avladı ve maça 1-1 eşitliği getirdi. 38'de ise Rafael Toloi, Atalanta'ya üstünlüğü getiren sayıyı kaydetti.

71’inci dakikada Inter'in tecrübeli yıldızı Edin Dzeko maça dengeyi getirdi: 2-2.

85’inci dakikada Inter, Federico Dimarco ile penaltıdan yararlanamadı. 3 dakika sonra konuk takım roberto Piccoli ile öne geçse de VAR'ın incelemesinden sonra gol geçersiz sayıldı.

Puanını 14’e çıkaran Inter, liderliği Spezia'yı deplasmanda 2-1 yenen Milan’a devrederken, Atalanta ise puanını 11 yaptı.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv