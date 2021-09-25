KSDP lideri: Referandum her Kürt için siyah tapu gibi

ERBİL (K24)

25 Eylül 2017’de yapılan ve Kürdistan halkının %92.73’le “Evet” dediği tarihi bağımsızlık referandumunun üzerinden 4 yıl geçti.

K24 haber bültenine bağlanan Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP) Genel Sekreteri Muhammed Hacı Mahmud, “Referandumun yapıldığı gün olan 25 Eylül, milletimizin 2 bin 721 yıllık tarihinde çok önemli bir yere sahip” dedi.

Kürdistan Bağımsızlık Referandumu’na desteğini her defasında dile getiren KSDP lideri, “25 Eylül büyük bir gün. Milletimizin, geleceğine karar verdiği bir gündür. Geçmişte böyle bir karar alınmadı. Başkan Barzani liderliğindeki referandum sürecinde dönemin Kürdistan Bölgesi Başkan Yardımcısı, Referandum Yüksek Komitesi üyelerinin tümü sürecin başarıya ulaşmasında büyük rol oynadı” ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık ve özgürlüğün Kürtler için önemine vurgu yapan Muhammed Hacı Mahmud, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi tek tek tüm Kürt bireylerine ‘Ne istersiniz?’ diye sorulsa, elbette herkes ‘Bağımsızlık ve özgürlük isterim’ der. Bu da şu anlama geliyor: Her Kürt bağımsızlık ister. Referandum Kürt milletinin bu konudaki kararlılığını gösterdi. Bu konudaki tüm soru işaretlerine yanıt oldu” şeklinde konuştu.

Kürtlerin üzerindeki iç baskılar dış tehditlere rağmen referandumdaki “Evet” oranının yüzde 93’ü bulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan KDPS Genel Sekreteri, baskı ve tehditlerin referandum sürecinin başarısını engelleyemediğini dile getirdi.

“Kürdistan’ın bağımsızlık referandumu dünyadaki her Kürt için siyah tapu gibidir” ifadelerini kullanan Muhammed Hacı Mahmud, “Bu tapu her zaman geçerlidir. Canlı bir karttır ve Kürtler bunu istediği zaman kullanır. Referandum, aynı zamanda dost ve düşmanlar için bir arşivdir” değerlendirmesinde bulundu.

Hacı Mahmud, referandum sürecinde ve sonrasında yaşananların içte bazı çevreler ile ABD, İngiltere ve Bağdat’ın Kürtlere yönelik bazı politikalarını da deşifre ettiğini vurguladı.

25 Eylül 2017’de yapılan ve Kürdistan halkının %92.73’le “Evet” dediği tarihi bağımsızlık referandumu dördüncü yılını geride bıraktı.

Başkan Mesud Barzani liderliğinde gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunda halkın ezici çoğunluğu “Evet” dedi ve Kürdistan devletinin kurulması için ortaya büyük bir irade konuldu.