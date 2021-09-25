Politika

Hindistan Başbakanı: Afganistan terör üssü olarak kullanılmamalı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Afganistan'ın terörün yayılması için bir üs olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.
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dünya Narendra Modi Hindistan Afganistan Taliban BM

HABER MERKEZİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, BM 76. Genel Kurul görüşmelerinin 4. gününde yaptığı konuşmada, Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası toplumu Afganistan'daki kadınlara, çocuklara ve azınlıklara yardım etmeye çağıran Modi, bu ülkenin terörün yayılması için bir üs olarak kullanılmamasının zorunlu olduğunu belirtti.

Modi, Afganistan'ın mevcut durumun bölgesel güvenlik açısından önemine işaret ederek "Uyanık olmalıyız ve hiçbir ülkenin oradaki hassas durumdan yararlanmaya çalışmamasını ve bunu kendi bencil çıkarları için bir araç olarak kullanmamasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Başbakan Modi, bölge ülkelerine atıfta bulunarak okyanusları 'genişleme yarışından' koruma ihtiyacının altını çizdi.

Modi, ayrıca, Hindistan'ın ekim ayı itibarıyla yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısını yeniden ihraç etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

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