Politika

Fransa Büyükelçisi’nden Kürdistan Bölgesi’ne destek vurgusu

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelen Fransa’nın yeni Bağdat Büyükelçisi Eric Chevallier, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’ni desteklemeye devam edeceğini söyledi.
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Eric Chevallier ve Neçirvan Barzani
Eric Chevallier ve Neçirvan Barzani
kürdistan Neçirvan Barzani Eric Chevallier Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi görüşme

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa’nın yeni Bağdat Büyükelçisi Eric Chevallier’i kabul etti.

Neçirvan Barzani’nin, Eric Chevallier’e yeni görevinde başarılar dilediği görüşmede; Irak’taki siyasi gelişmeler, 10 Ekim'de yapılacak seçimler, Erbil-Bağdat ilişkileri ve DAİŞ tehdidi ele alındı.

Eric Chevallier, Fransa’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi’ni desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin Fransa ile ilişkilerinin geliştirilmesinden yana olduğunu vurgulayan taraflar, Fransa ve uluslararası toplumun desteğiyle istikrarın önünde engel olan sorunların çözülebileceğini kaydetti

Fransa’nın Erbil Başkonsolosu’nun da hazır bulunduğu görüşmede ayrıca, Fransız yatırımcıların Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde daha fazla yatırım yapma imkanları, Suriye ve bölgenin genel durumuyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

 

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