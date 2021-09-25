Fransa Büyükelçisi’nden Kürdistan Bölgesi’ne destek vurgusu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa’nın yeni Bağdat Büyükelçisi Eric Chevallier’i kabul etti.

Neçirvan Barzani’nin, Eric Chevallier’e yeni görevinde başarılar dilediği görüşmede; Irak’taki siyasi gelişmeler, 10 Ekim'de yapılacak seçimler, Erbil-Bağdat ilişkileri ve DAİŞ tehdidi ele alındı.

Eric Chevallier, Fransa’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi’ni desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin Fransa ile ilişkilerinin geliştirilmesinden yana olduğunu vurgulayan taraflar, Fransa ve uluslararası toplumun desteğiyle istikrarın önünde engel olan sorunların çözülebileceğini kaydetti

Fransa’nın Erbil Başkonsolosu’nun da hazır bulunduğu görüşmede ayrıca, Fransız yatırımcıların Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde daha fazla yatırım yapma imkanları, Suriye ve bölgenin genel durumuyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.