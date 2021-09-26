Almanya’da karar günü

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Almanya'da 60 milyon 400 bin seçmen, 20'nci dönem milletvekillerini seçmek için sandığa gidecek.

16 eyalette 85 bin sandık kurulacak, 650 bin görevli seçimin sorunsuz geçmesi için görev başında olacak. 6 bin 211 aday Federal Meclis'te yer alabilmek için yarışacak.

Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00’da başlayacak ve 18.00’de sona erecek.

Federal Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre, seçmenlerin büyük bölümü 50 yaş üzerinde, 2 milyon 800 bin kişi de ilk kez oy kullanacak.

99 seçim bölgesinin bulunduğu Almanya'da seçmenler, iki oy kullanacak. İlk oyu kendi bölgelerindeki milletvekili adayına, ikincisini de tercih ettikleri partiye verecekler.

Almanya seçim sisteminde partinin aldığı oy sayısına göre fazladan sandalye çıkarmak mümkün. Bu nedenle, geçen yasama dönemindeki 709 milletvekilinden daha fazla ismin Meclis'e girmesi bekleniyor.

SEÇİMDE KÜRTLER

Ülkedeki genel seçimlerde yaklaşık 7 milyon 400 bin göçmen oy kullanacak. Göçmen kökenli seçmenler, oy kullanma hakkı olanların yüzde 12'sini oluşturuyor.

Almanya’da 4’üncü büyük nüfusa sahip Kürtlerin sayısı ise 1 milyon 400 bin olarak tahmin ediliyor ve bu nüfusun yarısı Alman vatandaşı.

Ülkedeki seçimlerle ilgili konuşan Alman vatandaşı Kürtler, kimlik haklarının verilmesi, ırkçılıkla daha çok mücadele edilmesi ve anadilde eğitimin artırılmasını istiyor.

3 PARTİLİ KOALİSYON BEKLENTİSİ VAR

Seçimin ardından gözler koalisyon görüşmelerine çevrilecek.

Anket sonuçları Hristiyan Birlik Partileri veya Sosyal Demokrat Parti'nin öncülük edeceği bir koalisyona işaret ediyor. 3 partili koalisyon olasılığı ise herkesin ortak noktada buluştuğu bir tespit.

Başbakan Angela Merkel görevini, yeni hükümetin kurulmasıyla resmen bırakacak.

Anketlere göre, Almanya'da 8 koalisyon ihtimali bulunuyor ve görüşmeler, 2013'te 86, 2017'de de 171 gün sürmüştü.