DAİŞ Diyala’da keskin nişancılarla saldırdı

DİYALA (K24)

Terör örgütü DAİŞ, Irak’ın Diyala vilayetinin merkezi olan Bakuba’da 3 kişiyi katlederken, 4 polisi de yaraladı.

K24 muhabirinin edindiği bilgiye göre DAİŞ, Bakuba’nın kuzeydoğusundaki Abbara nahiyesine bağlı bir köyde bir kamyonun geçişi sırasında yere döşediği bombayı patlattı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde yaşanan patlamanın ardından halk ve güvenlik güçlerinin olay yerinde toplandığı kaydedilirken, DAİŞ’in keskin nişancılarla 3 sivili katlettiği bildirildi.

DAİŞ’in söz konusu saldırısında 4 polisin de yaralandığı ve yaralanan polislerden birinin üst rütbeli olduğu ifade edildi.