Elinde su şişesiyle gol attı

Serie A'da Genoa, Hellas Verona'yı konuk etti.

Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona karşılaşmada Giovanni Simeone ve penaltıdan Antonin Barak'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

76’ncı dakikada Domenico Criscito'nun penaltısıyla farkı bire indiren Genoa 80’inci dakikada ise Mattia Destro ile 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Hellas Verona 2-0'dan 2-2'ye gelen maçın şokunu yaşarken ilginç bir gol geldi. İkinci golün sahibi Mattia Destro, 85’inci dakikada takımını 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. Ancak bu golü ilginç kılan, Destro'nun elindeki su şişesiydi. İtalyan golcü elinde taşıdığı su şişesiyle rakiplerini geçerek vuruşunu yaptı ve golü attı.

Genoa striker Mattia Destro has just scored a goal vs Hellas Verona… with a bottle of water in his hand 🚰 😅#SerieA @CBSSportsGolazo pic.twitter.com/ZtEx7kV3SI