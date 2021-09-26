Politika

Rusya’dan Afrin’deki silahlı gruplara hava saldırısı

Rus savaş uçakları sabah saatlerinde Şerewa beldesine bağlı Berad ve Basil köyleri çevresine hava saldırısı düzenledi.
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kürdistan Rusya Afrin Şerewa Cebhe el-Şamiyye

AFRİN (K24)

Rus savaş uçakları Rojava’nın Afrin kenti kırsalında silahlı gruplara ait askeri noktaları bombaladı.

K24’ün Afrin’deki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Rus savaş uçakları sabah saatlerinde Şerewa beldesine bağlı Berad ve Basil köyleri çevresine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 3 milisin öldüğü, 10 milisin de yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Geçtiğimiz 2 gün içerisinde Rus savaş uçakları Basufan ve Basil köylerinde Cebhe el-Şamiyye milis grubunun askeri üssünü bombalamıştı.

Afrin’in güney doğusunda yer alan Şerewa beldesinin köylerinin çoğunluğu Türkiye tarafından desteklenen silahlı gruplar tarafından ele geçirilmişti. Söz konusu beldenin 12 köyü hâlen YPG’nin kontrolünde bulunuyor.

Şerewa’da Suriye rejimi ve Rus askerlerinin kontrol noktaları da bulunuyor.

 

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