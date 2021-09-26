Başbakan: Fransa farklı dönemlerde Kürdistan halkına destek oldu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Fransa’nın yeni Bağdat Büyükelçisi Eric Chevallier’ı kabul etti.

Başbakan, yeni görevinden dolayı Büyükelçi Chevallier’ı tebrik ederek başarılar diledi. Başbakan ayrıca, Fransa ile Kürdistan Bölgesi’nin tarihi ve dostane ilişkilerine dikkat çekerek, Fransa’nın farklı dönemlerde Kürdistan halkına her zaman destek olduğunu vurguladı.

Fransa Büyükelçisi Chevallier da Kürdistan Bölgesi’ndeki ekonomik gelişme ve kalkınmaya değinerek, Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9. Kabinesi’nin reformlarını takdir etti.

Chevallier, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerini geliştirmek istediğini dile getirdi.

Erbil-Bağdat ilişkileri, Irak genel seçimleri ve DAİŞ terörüyle mücadele başlıkları da görüşmede ele alındı.