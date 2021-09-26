Neçirvan Barzani Türkiye Ticaret Bakanı ile bir araya geldi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye için Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta geniş yatırım imkanları olduğunu, Türkiye’nin Irak’ın büyük pazarına giden yolunun da Kürdistan Bölgesi’nden geçtiğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bir araya geldi.

Türkiye ile Kürdistan Bölgesi ve Irak arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine vurgu yapılan görüşmede, ikili ticaret hacminin genişlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nin Türkiye ile olan ticari ilişkilerini önemli ve stratejik olarak değerlendiren Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Yatırım Yasası’nın yatırımcılar için dost bir yasa olduğunu ve Türkiyeli yatırımcılar için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek istediğini, Türkiye’nin bölge ülkelerindeki başarılı yatırım faaliyetlerinden söz etti. Muş, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın diğer bölgelerinde de söz konusu yatırımlar faaliyetlerini tekrarlamak istediklerini bildirdi.

Kürdistan Bölgesi’nden bakan ve üst düzey yetkililerin katıldığı görüşmede, Türkiyeli diplomatlar da hazır bulundu.

Covid-19 salgınının Türkiye ile Kürdistan Bölgesi ve Irak arasındaki ticarete etkisinin ele alındığı görüşmede, banka ve para gönderme sistemi ile ticari mahkemeler gibi konular da değerlendirildi.

Mehmet Muş, Bağdat temaslarının ardından başkent Erbil’e geldi.

Muş, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Kürdistan Bölgesi Ticaret ve Sanayi Bakanı Kemal Muslim tarafından karşılandı.

Muş, 18 Ağustos'ta Bağdat'a giderek Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, mevkidaşı Ala el-Cuburi ve Ulaştırma Bakanı eş-Şibli ile bir araya gelmişti.