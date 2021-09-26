Kürt profesör ABD’de yılın en iyi doktoru seçildi

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Prof. Dr. Xazi Zebari, ABD’nin Louisiana Eyaletinin en iyi doktoru seçildi.

Louisiana Eyaletinde “Louisiana Life Magazine” dergisi tarafından Castle Connolly şirketinin desteğiyle eyaletin en iyi doktoru seçimi yapıldı.

Oy verme yoluyla gerçekleşen seçimde Kürt profesör Xazi Zebari, mesleki ve bilimsel alanda yılın en iyi doktoru seçildi.

Zebari ile birlikte çalışan Cêgir Casim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir Kürt, göçmen ve profesör olarak Xazi Zebari ile gurur duyuyorum. Her zaman kendimizi onun öğrencisi olarak görüyoruz” dedi.

Casim, Zebari’nin başarı hikayesinin bilimde ilerlemek isteyen milletler için örnek olması gerektiğini belirtti.

Xazi Zebari, WKHS Cerrahi Birimi Başkanı olup John C. McDonald Merkezi’nin de yöneticiliğini yapıyor.