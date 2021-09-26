Politika

Fransa Büyükelçisi’nden Başkan Barzani’ye: Fransa-Kürdistan halkı dostluğu daimdir

Başkan Barzani’yle görüşen Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi, Fransa ile Kürdistan halkının dostluğunun değişmez ve daim olduğunu söyledi.
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kürdistan Eric Chevallier Mesud Barzani Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Fransa’nın yeni Bağdat Büyükelçisi Eric Chevallier’la bir araya geldi.

Büyükelçi Chevallier’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Kürdistan Bölgesi’ne ziyaretinin, Fransa ile Kürdistan halkının tarihi ve dostane ilişkilerinin kanıtı olduğunu söyledi.

Chevallier da Fransa ile Kürdistan halkı arasındaki dostluğun değişmez ve daim olduğunu vurguladı.

Irak’ta 10 Ekim’de yapılacak genel seçimlerin de ele alındığı görüşmede iki taraf da seçimlerin başarılı bir şekilde geçmesi ve Irak vatandaşlarının çıkarları doğrultusunda istikrar ve değişime vesile olması temennisinde bulundu.

Görüşmede Şengal’in durumu da değerlendirildi ve bölgenin durumunun normalleşmesinin, insanların evlerine dönmesini sağlayacağı vurgusu yapıldı.

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