Lavrov'dan Putin-Erdoğan zirvesi açıklaması: İdlib görüşülecek

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Soçi'de bir araya gelecek olan Putin ve Erdoğan'ın Türkiye'nin İdlib gerilimi azaltma bölgesinde terörle mücadele yükümlülüğünü konuşacağını söyledi.

76. BM Genel Kurul oturumu için New York'a yaptığı ziyaretin sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrov, 29 Eylül'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı görüşme hakkında konuştu.

Lavrov, "İki yıl önce bizimle, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde teröristlerle mücadele edeceklerine ve onları terörist olmayan ve Türkiye ile işbirliği yapan gruplar dışındaki silahlı gruplardan ayıracaklarına dair özel bir anlaşma imzalayan Türk partnerlerimizle konuşuyoruz. Birkaç gün sonra Rusya ve Türkiye liderleri arasında yeni bir görüşme gerçekleşecek. Bu yükümlülüğün nasıl yerine getirilmekte olduğu konusu etraflıca ele alınacak. Yükümlülük yavaş bir şekilde yerine getiriliyor, bu açık" ifadelerini kullandı.

Suriye topraklarının neredeyse tamamının teröristlerden kurtarıldığını ancak İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Nusra Cephesi’nin uzantısı olan Heyet Tahrir el-Şam'ın hüküm sürdüğünü kaydeden Lavrov, bu hususun BM Güvenlik Konseyi'nin tüm kararlarında yer aldığını belirtti.