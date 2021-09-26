İngiltere’de nakliye sorunu: 10 bin 500 geçici vize verilecek

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Ekim ayında başlayacak ve Aralık ayı sonunda bitecek olan 3 ay süreli geçici vize programı bütün yabancı ülkelere açık olmakla birlikte, başvuruların büyük çoğunluğunun Avrupa Birliği ülkelerinden gelmesi bekleniyor.

İngiltere'de hükümet ayrıca lojistik hizmetlere destek olmak amacıyla 4 bin yeni ağır vasıta şoförünün eğitimine başlanacağını duyurdu. Ayrıca ülkedeki bir milyon kamyon şoförüne mektup göndererek sektöre geri dönmeleri çağrısında bulunulacağı belirtildi.

Hükümet, bir süredir benzin istasyonlarının kapanmasına ve perakende sektöründe tedarik zincirlerini durma noktasına getiren kamyon şoförü sıkıntısını çözmek için yollar arıyordu.

Hükümetin kritik çalışan kategorisindeki vize uygulamasına bu iki sektör çalışanlarını da ekleme kararı Brexit sonrasında İngiltere'nin katı göçmen politikası uygulayarak yabancı işçiliği durdurma sözünü veren Boris Johnson'ın taahhüdünde yeni bir U-dönüşü olarak yorumlanıyor.

NAKLİYE VE PERAKENDE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ TEPKİLİ

Hükümetin geçici vize programına özelikle ağır vasıta şoförlerini eklemiş olmasını "geç ve yetersiz" bir adım olarak değerlendiren Kara Nakliye Birliği, İngiltere'nin nakliye sektöründe 100 bin şoför açığı olduğunu belirtti.

Durumun aciliyetine vurgu yapan Kara Nakliye Birliği, şu anda tanker şoförü sıkıntısı nedeniyle yaşanan akaryakıt nakliyesindeki sorunlar nedeniyle önümüzdeki hafta bünyesindeki firmaların araçlarını hizmete sokabilmesi için yeterli yakıt bulamamaktan endişe duyduklarının altını çizdi.

Hükümetin planını yetersiz bulan İngiltere Perakende Konsorsiyumu da Noel öncesinde tam kapasite faaliyet verebilmeleri için derhal en az 15 bin kamyon sürücüsüne ihtiyaç bulunduğunu belirterek bu eksiği gidermek için hükümetin önünde yalnızca 10 günlük bir süre kaldığı uyarısında bulundu.

İngiltere Ticaret Odası da hükümetin bu girişimini "yangına bir kova su dökmek" olarak niteledi.

Başka sektör temsilcileri de Avrupalı kamyon şoförlerinin İngiltere'de çalışmayı tercih etmeyebileceğine dikkat çekti.

Sektör temsilcileri sorunun çözümü için maaşların iyileştirilmesinden, eğitim koşullarında kısaltma ve kolaylığa gidilmesine kadar birçok tedbirin alınması için baskı yapıyor. (Kaynak: Euronews)