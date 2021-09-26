Taliban DAİŞ’in Afganistan’daki eski liderini öldürdü
HABER MERKEZİ
DAİŞ’in eski Afganistan emiri Ebu Omer Horasani’nin öldürüldüğü bildirildi.
Afgan medyasının Taliban yetkililerine dayandırdığı habere göre, DAİŞ’in eski Afganistan emiri Ebu Omer Horasani, Taliban mensupları tarafından öldürüldü.
Söz konusu eylemin dün akşam saatlerinde gerçekleştiği belirtildi.
Ebu Omer Horasani, 2017’de DAİŞ’in Afganistan emiri olmuş, 2020’nin mayıs ayında ise tutuklanmıştı.
Geçtiğimiz ay The Wall Street Journal gazetesinde çıkan haberde, Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinin ardından Horasani ve 8 kişinin Taliban tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti.