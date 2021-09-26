Juventus tırmanışa geçti

HABER MERKEZİ

İlk 3 maçta aldığı 1 beraberlik 2 mağlubiyet ile İtalya Serie A'ya kabus gibi bir giriş yapan Juventus, ligde üst üste ikinci galibiyerini Sampdoria karşısında aldı.

Maça etkili başlayan Torino ekibi, Paulo Dybala ile 10’uncu dakikada öne geçmeyi başardı. Arjantinli forvet, 22’nci dakikada ise sakatlığı sebebi ile maça devam edemedi.

Juventus'un diğer gollerini 43'te penaltıdan Leonardo Bonucci ve 57'de Manuel Locatelli kaydetti.

Sampdoria'nın gollerini ise 44'te Maya Yoshida ve 83'te Antonio Candreva attı. Juventus maçı 3-2 kazandı.

Bu sonuçlarla Juventus 6 maçta puanını 8'e çıkardı, Sampdoria ise 5 puanda kaldı.