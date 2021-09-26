Başbakan ve Türkiye Ticaret Bakanı’ndan ilişkileri geliştirme mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve bir dizi iş insan ile yatırımcıdan oluşan heyetle bir heyetle bir araya geldi.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler ve yatırım imkanları ele alındı.

Başbakan, karşılıklı saygı ve çıkarlar temelinde ticaret başta olmak üzere Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduğunu dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki reform sürecinden bahseden Başbakan, yerli ve yabancı yatırımcılara daha fazla yatırım yapmaları için her türlü kolaylığı sağladıklarını ifade etti.

Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş da ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi ile her düzeyde geliştirilmesinden yana olduklarını belirtti.

Mehmet Muş, taraflar arası ilişkilerin ve ticaret hacminin gelişmesinden umut olduğunu kaydetti.