Taliban: Tacikistan içişlerimize müdahale ediyor, karşılığı olacak

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El Cezire televizyonuna demeç veren Taliban tarafından kurulan hükümette başbakan yardımcısı vekili Abdulgani Baradar, "Tacikistan, içişlerimize müdahale ediyor ancak her eylemin bir karşılığı var" dedi.

Afganistan'la sınırı bulunan Tacikistan, ülkenin güç dengelerini değiştirmesinden en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Afgan ordusuna mensup birçok asker Tacikistan’a sığınmış ancak Tacikistan daha sonra yaptığı açıklamada söz konusu askerler ile Afgan vatandaşlarının üçüncü bir ülkeye gönderildiğini açıklamıştı.

TALİBAN’IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.