Amedspor Ankara’dan 3 puanla döndü

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2’nci Lig Beyaz grupta yer alan Diyarbakır ekibi Amedspor, 4’üncü haftada Ankara Demirspor’a konuk oldu.

Bugün TCDD Ankara Demirspor Stadı’nda saat 15.00’da başlayan karşılaşmayı Amedspor, 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Amedspor’un golü karşılaşmanın 13’üncü dakika Anıl Şahin’den geldi.

Mücadelenin ikinci devresinde başka gol olmayınca Amedspor sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Amedspor 9 puan ile ligin 2’inci sırasına yükseldi. Şimdiye kadar hiç beraberlik almayan Amedspor’un 3 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Ankara Demirspor ise, ligin 14’üncü sırasında yer alıyor.