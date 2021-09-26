Spor

Amedspor Ankara’dan 3 puanla döndü

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, Ankara Demirspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Amedspor
Amedspor
kürdistan Anıl Şahin amedspor gol maç

HABER MERKEZİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2’nci Lig Beyaz grupta yer alan Diyarbakır ekibi Amedspor, 4’üncü haftada Ankara Demirspor’a konuk oldu.

Bugün TCDD Ankara Demirspor Stadı’nda saat 15.00’da başlayan karşılaşmayı Amedspor, 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. 

Amedspor’un golü karşılaşmanın 13’üncü dakika Anıl Şahin’den geldi.

Mücadelenin ikinci devresinde başka gol olmayınca Amedspor sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Amedspor 9 puan ile ligin 2’inci sırasına yükseldi. Şimdiye kadar hiç beraberlik almayan Amedspor’un 3 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Ankara Demirspor ise, ligin 14’üncü sırasında yer alıyor.  

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv