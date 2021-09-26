Türkiye’de 25 bin 861 yeni vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 228 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 861 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 341 bin 221 Covid-19 testi yapıldı, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 875 oldu.

Bugüne kadar yapılan aşı sayısı 53 milyon 443 bin 24'ü birinci doz, 43 milyon 560 bin 247'si ikinci doz, 10 milyon 134 bin 137'si üçüncü doz olmak üzere 107 milyon 840 bin 404'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Urfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım.”