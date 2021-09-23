Coverage Politika

Neçirvan Barzani: KDP toplumsal bir güçtür

KDP Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, “KDP, tarihinin her döneminde toplumun desteklediği bir güçtür” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Neçirvan Barzani
Neçirvan Barzani
kürdistan Irak Seçimleri 2021 Neçirvan Barzani KDP

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, 10 Ekim’de yapılacak Irak seçimleri kapsamında Erbil'de düzenlenen mitingde partililere seslendi.

“KDP, tarihinin her döneminde toplumun desteklediği bir güçtür” diyen Neçirvan Barzani, “KDP’nin bu yönünü görmek için tarihe bakmak yeterlidir. Parti tarihi bunun belgeleriyle doludur. 1975 yılındaki devrim sürecinde yaşanan zorluklar KDP’yi yenilemiştir, bu durumdan güçlenerek çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

KDP’nin her dönemde zorlu süreçlerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Neçirvan Barzani, “Ancak KDP tüm zorlu süreçleri, sadık taraftarları ve kahraman Peşmergelerle birlikte aşmayı başaran bir partidir. Her zaman daha güçlü olmayı başarmıştır” şeklinde konuştu.

“KDP 1992 seçimlerinde ülkede demokratik sistemin temellerini attı” ifadelerini kullanan Neçirvan Barzani, “KDP Genel Başkanı, sorunların sandık yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade eden ilk kişiydi. Bu şeref KDP ve camiasınındır” şeklinde konuştu.

KDP’nin sorunların demokratik temelde çözümünden yana olduğunu belirten Neçirvan Barzani, KDP’nin ortaya çıkan srunları çözme ve demokratik ortamı korumak için kadrolar yetiştirdiğini vurguladı.

DAİŞ savaşının Kürdistan Bölgesi için birçok sorun ortaya çıkardığını belirten KDP Genel Başkan Yardımcısı, şunları kaydetti:

“Namaz kılmayanlar ve kıblenin yönünü bilmeyenler bize saldırdı, Bu düşmana karşı koymak ve Kürdistan’ı savunmak için cephede ilk savaşma şerefi yine bizim oldu. Evet doğru, Birleşmiş Milletler (BM) bize yardım etti, onlara teşekkür ediyoruz ancak cephede olan ve iradesiyle savaşan kahraman Peşmergelerdi, 3 ay boyunca otomobilinde kalan o (Başkan Mesud Barzani) Başkan’dı. O vahşilere karşı duran bu halktı.”

İlgili konular
Irak

3 milyon Iraklı seçmen kağıdını almadı
  2021/09/23 13:28
Irak

BM’den Irak seçimlerine Kürtçe destek
  2021/09/22 10:55
kürdistan

Başkan Barzani’den KDP yönetimine birlik mesajı
  2021/09/21 13:19
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv