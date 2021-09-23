Neçirvan Barzani: KDP toplumsal bir güçtür

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, 10 Ekim’de yapılacak Irak seçimleri kapsamında Erbil'de düzenlenen mitingde partililere seslendi.

“KDP, tarihinin her döneminde toplumun desteklediği bir güçtür” diyen Neçirvan Barzani, “KDP’nin bu yönünü görmek için tarihe bakmak yeterlidir. Parti tarihi bunun belgeleriyle doludur. 1975 yılındaki devrim sürecinde yaşanan zorluklar KDP’yi yenilemiştir, bu durumdan güçlenerek çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

KDP’nin her dönemde zorlu süreçlerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Neçirvan Barzani, “Ancak KDP tüm zorlu süreçleri, sadık taraftarları ve kahraman Peşmergelerle birlikte aşmayı başaran bir partidir. Her zaman daha güçlü olmayı başarmıştır” şeklinde konuştu.

“KDP 1992 seçimlerinde ülkede demokratik sistemin temellerini attı” ifadelerini kullanan Neçirvan Barzani, “KDP Genel Başkanı, sorunların sandık yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade eden ilk kişiydi. Bu şeref KDP ve camiasınındır” şeklinde konuştu.

KDP’nin sorunların demokratik temelde çözümünden yana olduğunu belirten Neçirvan Barzani, KDP’nin ortaya çıkan srunları çözme ve demokratik ortamı korumak için kadrolar yetiştirdiğini vurguladı.

DAİŞ savaşının Kürdistan Bölgesi için birçok sorun ortaya çıkardığını belirten KDP Genel Başkan Yardımcısı, şunları kaydetti:

“Namaz kılmayanlar ve kıblenin yönünü bilmeyenler bize saldırdı, Bu düşmana karşı koymak ve Kürdistan’ı savunmak için cephede ilk savaşma şerefi yine bizim oldu. Evet doğru, Birleşmiş Milletler (BM) bize yardım etti, onlara teşekkür ediyoruz ancak cephede olan ve iradesiyle savaşan kahraman Peşmergelerdi, 3 ay boyunca otomobilinde kalan o (Başkan Mesud Barzani) Başkan’dı. O vahşilere karşı duran bu halktı.”