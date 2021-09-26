İzlanda’da bir ilk: En genç parlamenter bir Kürt

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21 yaşındaki Kürt kadını Linya Run Teha Kerim, İzlanda Parlamentosu’na girmeye hak kazandı ve en genç kadın parlamenter oldu.

Linya Run Teha Kerim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “İzlanda tarihinin en genç milletvekili olarak rekor kırdığım haberiyle uyandım Aynı zamanda ülke tarihindeki ilk Kürt parlamenter oldum. Oy veren herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kerim, partisinin Reykjavik Kuzey bölgesi listesinde üçüncü oldu.

Şubat ayında RUV'a konuşan Kerim, "İzlanda'da doğup büyümüş olmanın ve iyi İzlandaca konuşma ayrıcalığına sahip olarak yaşıyorum. “Ama yine de göçmen bir geçmişim var” ifadelerini kullanmıştı.

KADIN PARLAMENTER SAYISI ERKEKLERİ GEÇTİ

İzlanda'da yapılan genel seçimlerin ardından iktidardaki sağ-sol koalisyonu çoğunluğu güç kazanırken seçilen kadın parlamenter sayısı ilk defa erkekleri geçti. Böylece İzlanda Avrupa'da çoğunluğunu kadın parlamenterlerin oluşturduğu parlamentoya sahip ilk ülke oldu.

Sandık sonuçlarına göre 63 sandalyeli parlamentoda 33 kadın seçildi. Bu sonuç ile İzlanda Avrupa'da bir ilke imza attı.

İzlanda daha önce 24 olan kadın parlamenter sayısında yaşanan bu büyük artış ile Dünya Ekonomik Forumu raporlarındaki en fazla cinsiyet eşitliğinin bulunduğu ülke konumunu pekiştirdi.

İzlanda 12 yıldır üst üste bu unvanını koruyor.