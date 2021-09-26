Eski Irak Başbakan Yardımcısı: Başkan Barzani saygın bir şahsiyet

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Haydar Abadi hükümetinin Başbakan Yardımcısı Beha Araci, Erbil-Bağdat ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2010 yılında kurulan Irak hükümetinin birçok görüşmesinin Erbil’de yapıldığını ve kendisinin de bu görüşmelere katıldığını belirten Beha Araci, “Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan Bölgesi yetkililerinin üstlendiği role ve çözüm odaklı tutumlarına bizzat tanıklık ettim” dedi.

Başkan Mesud Barzani’nin rolüne övgüde bulunan Beha Araci “Başkan Barzani; Kürt milletinden saygın Iraklı bir şahsiyettir. Irak’ın birçok sorununun çözümünde rol oynamıştır” ifadelerini kullandı.

Bugün İran’ın bazı Iraklı Şii fraksiyonların üzerinde etkili olduğunu belirten Beha Araci, “Kak Mesud’un partisinin gücünü sınırlandırmak istendikleri çok açık, bunu özellikle vurgulamak gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

Kürdistan Bağımsızlık Referandumu’na da değinen Araci, “Hemen hepsi referanduma karşıydı ancak biz Kürt halkını destekledik. Ancak bazı çevreler Kürt-Arap düşmanlığı çıkarmak için çaba harcadı” şeklinde konuştu.

“Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile merkezi Irak hükümetinin güvenlik dosyalarına bazı yabancı güçler müdahale etti” ifadelerini kullanan Eski Irak Başbakan Yardımcısı, “Kürtlerle Şiiler arasında gerçek bir ittifak kurulmasına engel olundu. Dolayısıyla kırılgan ve gerçeklerden uzak bir diyalog oluştu” dedi.

Irak Başbakan Yardımcısı Beha Araci, 2015 yılının Ağustos ayında Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine istifa etmişti.

Araci, Başbakan Haydar Abadi'ye sunduğu istifa mektubunda, "Genel ulusal çıkarlar ile reform projelerinizi desteklemek için ve Sadr harketi lideri Mukteda es-Sadr'ın talebi üzerine istifamı sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.