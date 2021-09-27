Politika

S-400 krizi: ABD’den Türkiye’ye yaptırım uyarısı

Erdoğan'ın Türkiye'nin Rusya'dan ikinci parti S-400 füzeleri almayı planladığını söylemesi üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü "Türkiye'yi Rusya'dan daha fazla askeri malzeme almama konusunda uyarıyoruz" dedi.
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dünya S-400 yaptırımları ABD Türkiye Erdoğan

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü Amerikan CBS kanalının 'Face the Nation' adlı programında sunucu Margaret Brennan'ın "Hala bir set daha S-400 almaya niyetlisiniz gibi görünüyor?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Bundan sonraki dönemde de kimse bizim, savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden, ne kadar, ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek olan biziz."

Brennan'ın "Evet der gibisiniz" sözleri üzerine Erdoğan da "Ne demek. Tabii ki evet" dedi.

Reuters haber ajansının haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Erdoğan'ın sözlerinin sorulması üzerine "Türkiye'yi her düzeyde ve her fırsatta, S-400 sistemini elinde bulundurmaması ve Rusya'dan ek askeri malzeme almaktan kaçınması konusunda uyarıyoruz" cevabını verdi.

Sözcü, "Rusya'dan her türlü yeni silah alımının, Aralık 2020'de uygulananlardan ayrı ve ek CAATSA 231 yaptırımlarını da tetikleme riski taşıdığını Türkiye'ye açıkça söylemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Sözcü ayrıca, ABD'nin Türkiye'yi bir müttefik ve dost olarak gördüğünü ve 'uzlaşmazlıklara rağmen' Türkiye ile ortaklığı güçlendirmenin yollarını aradıklarını söyledi.

Erdoğan'a neden S-400 alımına devam edildiğini de sormuştu, Erdoğan'ın da yanıtı şöyle oldu:

"Ben Başkan Biden'a gerekenlerin hepsini söyledim. Şu anda da aracılığınızla şunu söyleyeyim, bakın biz F35 uçaklarını aldık. 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Fakat bizim bu 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptığımız uçaklarımızı Amerika bize teslim etmedi. Peki şu anda benim bu 5 tane uçağım neden verilmiyor? Bu parayı ben ödedim."

TÜRKİYE’YE UYGULANAN YAPTIRIMLAR

ABD Hazine Bakanlığı geçen yıl Aralık ayında, Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi yüzünden CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında yaptırımlar uygulamış ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkilileri Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'i yaptırım listesine eklemişti.

CAATSA yaptırımları Nisan 2021 başında devreye girdi. SSB yaptırımlarla ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'ni ve bağlantılı olduğu uluslararası finans kuruluşlarının kredilerinden faydalanamayacak. Yaptırım listesindeki kişilerin varsa ABD'deki mal varlıkları dondurulacak ve bu kişilere vize kısıtlaması getirilecek.

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