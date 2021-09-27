Ekonomi

ABD’den Kürdistan Bölgesi’nde 1 milyon dolarlık tarım desteği

ABD yönetimi, Kürdistan Bölgesi’nde tarımın gelişmesi için 1 milyon dolarlık mali desteği onayladı.
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kürdistan ABD Kürdisan Bölgesi tarım

ERBİL (K24)

ABD Kalkınma Ajansı’nın açıklamasına göre, Ajans ve Top Mountain kuruluşunun işbirliğiyle, Kürdistan Bölgesi’ne 12 ay için 1 milyon dolarlık tarım desteğinde bulunulacak.

Projeyle Kürdistan Bölgesi’nde orta ve küçük ölçekli ticaretin desteklenmesi amaçlanıyor.

Daha önce ABD’nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin, Kürdistan Bölgesi’nde tarımın kalkınması için 1 milyon dolarlık yardımda bulunacağını belirtmişti.

Palladino, bu desteğin, Kürdistan Bölgesi’nde tarımın gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etmişti.

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