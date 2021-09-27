Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

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Dolar 8,89 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 10,42 TL’de yer alıyor.

Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 8,8570 lira, euronun satış fiyatı ise 10,3720 lira olmuştu.

Küresel piyasalar, enerji kriziyle karşı karşıya kalan Çin'den gelen olumsuz sinyalleri kenara koyarak yeni haftaya risk iştahıyla girdi.

Euro/Dolar 1,17’den işlem görüyor. Bu hafta çok sayıda Fed, AMB ve BOE üyesinin açıklamaları izlenecek. Fed Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in salı günkü Senato sunumları öne çıkıyor.