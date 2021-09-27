Spor

Ansu Fati: Messi’den sonra 10 numaralı formayı giydiğim için gururluyum

Barcelona’nın genç yıldızı Ansu Fati, “Leo’dan sonra 10 numaralı formayı giyebildiğim için gururluyum. Kulübümüze ve kaptanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
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Ansu Fati
Ansu Fati
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HABER MERKEZİ

Lionel Messi’yi kaybeden ve yeni sezona da oldukça çalkantılı bir giriş yapan Barcelona, Levante’yi 3-0 mağlup ederek bir nefes almayı başardı.

Katalan ekibi, Memphis Depay ve Luuk de Jong’la farkı ikiye çıkarırken 90+1’inci dakikada da genç yıldız Ansu Fati sahneye çıktı ve skoru tayin eden golü kaydetti.

18 yaşındaki Fati, bu golle birlikte  322 günlük sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Lionel Messi’den sonra Barcelona’nın 10 numaralı formasını sırtına geçiren genç yıldız, Levante maçı sonrasında Barcelona’nın geleceği hakkında umutlu konuştu.

10 numaralı forma için gururlu olduğunu belirten Ansu Fati, üç farklı galibiyetin ardından şunları kaydetti:

“Bu süreci aşmamda bana yardımcı olan doktorlara ve herkese teşekkür ederim. Taraftarlarımız da inanılmazdı. Biz Barcelona’yız ve hedefimiz her zaman her kupayı kazanmaktır. La Liga’da, Şampiyonlar Ligi’nde ve tüm turnuvalarda bunun için mücadele edeceğiz.

Leo’dan sonra 10 numaralı formayı giyebildiğim için gururluyum. Bu fırsat için kulübümüze ve kaptanlarımıza teşekkür ediyorum.”

 

 

 

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