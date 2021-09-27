Başbakan: Kürdistan’da güçlü bir ekonomik altyapı kurmak istiyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil’de buğday silosu ve fabrikalardan oluşan kompleksin açılışını yaptı.

Açılıştan önce törende bir konuşma yapan Başbakan, “Bu projenin temel atma törenini bir yıldan kısa bir süre önce gerçekleştirmişti. Çok kısa bir sürede, ekonomi ve sağlık alanındaki krizlere rağmen proje tamamlandı. Verilen sözlerin yerine getirildiğini görmek insanı mutlu ediyor. Her şey Kürdistan halkının hizmetine sunulacak” dedi.

Açılışı yapılan projenin Kürdistan Bölgesi’nin gıda güvenliği açısından stratejik olduğunu vurgulayan Başbakan, “Projenin, çiftçilerin hasadını alma kapasitesi var. Çiftçilerin artık hasatlarının ne olacağı derdi olmayacak. Bu proje, diğer vilayetlerde de yapımı süren projelerle aynıdır. Diğerlerinin de en kısa zamanda tamamlanmasını umuyoruz” diye konuştu.

Başbakan, çok sayıda silo, depo ve fabrikalardan oluşan bu kompleksin hem çiftçinin ürünlerini alacağını hem de gıda ürünlerine dönüştürüp pazarlamasını sağlayacağını kaydetti.

“Yerli ürünleri dış pazara açılması için de çalışmalarımız devam ediyor” diyen Başbakan, “Gelecek nesillerin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için Kürdistan’da güçlü bir ekonomik altyapı kurmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Başbakan ayrıca “Zor dönemlerden geçtik ancak insanın iradesi olduğu sürece bu zorluklar içinde bile üretimde bulunabilir” diye belirtti.

Irak seçimleriyle ilgili de mesaj veren Başbakan Mesrur Barzani, “Seçimler kader tayin edici olacak. Seçeceğimiz adaylar, Kürdistan halkının anayasal haklarını savunmalı. Hepimiz birlikte Irak Parlamentosu’nda haklarımızı talep etmeliyiz” diye konuştu.