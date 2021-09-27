Irak: 1991 ve 2003 yılları arasında ülkeden 15 bin tarihi eser çalındı

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Irak Kültür, Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Miras Kurumu Medya Direktörü Hakim Şammari, geçtiğimiz dönemde ABD’den yaklaşık 17 bin eserin geri alınarak, Irak müzelerine iade edildiğini söyleyerek, sadece 1991 ve 2003 yılları arasında çalınan eserlerin sayısının yaklaşık 15 bin olduğunu bildirdi.

Hakim Şammari, “Irak Eski Eserler ve Miras Kurumu uzmanları, Irak tarihi ve medeniyetini temsil eden kayıp eserleri iade almak için İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile Interpol arasındaki işbirliğiyle Irak dışındaki müzayedeleri dikkatli bir şekilde izliyor” dedi.

Irak Kültür, Dışişleri ve Adalet bakanlıkları, geçtiğimiz günlerde ABD’deki mevkidaşları ile işbirliği içinde, 3 bin 500 yıllık, çivi yazısıyla yazılan ve Akad dilinde olan ‘Gılgameş Rüya Tableti’ni ülkeye getirmeyi başarmıştı.

Antik Mezopotamya’dan günümüze ulaşan en eski edebiyat eseri olarak bilinen Gılgameş Destanı, Piramit metinlerinden sonra en eski ikinci dini metin olarak kabul edilen destansı bir şiirdir.