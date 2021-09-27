HDP: Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımız yok

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP'nin tutum belgesini açıkladı.

Yapılan açıklamada HDP'nin herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışının olmadığı vurgulandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, şu ifadeleri kullandı:

“Bizler, parlamento seçimleri için ‘Demokrasi İttifakı’ şiarıyla; halklar ve barış ittifakı, kadın dayanışması ve ittifakı, ekoloji ittifakı anlayışı temelinde, toplumsal ve siyasal muhalefet, emek, kadın ve gençlik hareketleri ile en geniş birlikteliği ve ortak mücadele zeminini büyütme ve bu yoldaki güçlü yürüyüşümüzü sürdürme kararlılığındayız. Bunun dışında herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz.”

"MECLİS DİYALOG İÇİN ÖNAYAK OLMALIDIR"

“Türkiye'nin çözmesi gereken en köklü sorunu Kürt sorunudur” diyen Pervin Buldan, şunları kaydetti:

“HDP, demokratik çözüm ve barış konusunda üzerine düşen her şeyi yapmaya, Türkiye’deki bütün toplumsal kesimlerin sorunlarını ve kaygılarını dikkate alan yapıcı bir rol üstlenmeye hazırdır.

Meclis, diyalog ve çözüm zeminini kurarak, demokratik müzakere yöntemleriyle tüm toplum için geleceğin kazanılmasına önayak ve odak olmalıdır.”