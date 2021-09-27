Politika

Kerküklü çiftçi: 13 şehit verdik, 14’üncü şehit olmam pahasına toprağımdan vazgeçmem

Kerkük’te ithal Araplar ile DAİŞ tarafından etrafı sarılan bölgede yaşayan Kürt çiftçiler, atalarından kalan toprakları korumakta kararlı olduklarını belirtiyor.
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kürdistan Kerkük ithal Araplar Kürt çiftçiler Şaxewan Abdullah

KERKÜK (K24)

Ekim sezonunun yaklaşmasıyla Kerkük’te ithal Araplar Kürt çiftçilerin topraklarına el koymaya hazırlanıyor.

K24’e konuşan Kerkük’ün güney bölgesindeki Çexmaxe köyünden Kürt çiftçi Hasan Ali, “Her yıl buğday ekim zamanı Araplar gelip arazilerimizi işgal etmeye çalışıyor. Kerkük Mahkemesi’nden yazı aldıklarını söylüyorlar. Bizim de bütün arazilerimiz tapulu ve işgal etmelerine izin vermeyeceğiz” diyor.

Kürt çiftçi, “13 şehidimiz var. 14’üncü şehit ben olsam bile topraklarımızdan vazgeçmeyeceğim” diye konuştu.

Güvenlik ve arazi sorunu Çexmaxe köyünü boşalmaya doğru götürüyor. Daha önce 65 haneli olan köyde şimdilerde 10 hanenin atlına düşmüş durumda.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük Milletvekili Adayı ve Kerkük’te Durumu Normalleştirme Komisyonu Üyesi Şaxewan Abdullah, göçmenlere sorunu çözme sözü veriyor: “Nasıl ki geçtiğimiz yıllarda konuyu parlamentoya taşıyıp işgal edilmesini önlediysek aynı şekilde bu konunun takipçisi olacağız ve peşini bırakmayacağız.”

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