İzlanda’da oylar yeniden sayıldı: Kürt siyasetçi seçilemedi

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21 yaşındaki Lenya Run Teha Kerim, İzlanda Parlamentosu’na girmeye hak kazanarak, en genç kadın parlamenter olmuştu.

Ancak dün yapılan ikinci sayımın sonuçlarına göre Teha Kerim İzlanda Parlamentosu’ndaki koltuğundan oldu

Twitter hesabından açıklama yapan Teha Kerim, “Benim için iyi bir dokuz saatti” dedi.

Bu arada İzlanda'da yapılan genel seçimlerin ardından yapılan sayımda, Avrupa'da ilk kez olmak üzere kadın vekil sayısının erkek vekilleri geçtiği açıklanmıştı.

Ancak devlet televizyonu RUV'un haberine göre, pazar günü yapılan ikinci sayımda meclise girmeye hak kazanan erkek sayısı kadın vekillerin sayısını geride bıraktı.

Cumartesi günü yapılan seçimin ardından netleşen sonuçlara göre, 63 sandalyeli meclise 30 kadın vekil olarak girdi. Daha önceki sayımda kadınların sayısı 33 olarak ilan edilmişti.

Ülkede son genel seçim öncesi 24 kadın, vekil görev yapıyordu.

Ulusal Seçim Komisyonu, nihai sonuçları kendi web sitesinden henüz yayınlamadı ve yorum taleplerini de cevapsız bıraktı.

DÜNYADA 3 ÜLKEDE KADIN SAYISI ERKEKLERDEN FAZLA

Cenevre merkezli Parlamentolararası Birlik'in verilerine göre, dünyada sadece üç ülke parlamentosunda kadın milletvekili sayısı erkek milletvekili sayısından fazla.

Bu ülkeler Ruanda, Küba ve Nikaragua.

Ruanda'da meclisin yüzde 61,3'ünü, Küba'da yüzde 53,4'ünü ve Nikaragua'da yüzde 50,6'sını kadın milletvekilleri oluşturuyor.

Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri ise mecliste eşitliği sağlamak için yarı yarıya kota sistemi uyguluyor.

Avrupa'da ise İsveç ve Finlandiya, parlamentoda yüzde 47 ve yüzde 46 oranında kadın temsiline sahip.

Kuzey Atlantik'te bir adası ülkesi olan 371 bin nüfuslu İzlanda, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) mart atında yayınlanan raporuna göre, en fazla cinsiyet eşitliğine sahip ülke konumunda.

İzlanda 12 yıldır üst üste bu unvanını koruyor.