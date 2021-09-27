Ekonomi

Kürdistan Bölgesi iş insanları heyeti Londra’da

Kürdistan Bölgesi’nden bir grup iş insanı İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti.
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LONDRA (K24)

Kürdistan Bölgesi Tarım Bakanlığı, Yatırımcılar Konseyi ve İthalat ve İhracatçılar Birliği Erbil Şubesi’nden bir heyet İngiltere-Irak İş Konseyi (IBBC) konferansına katılmak üzere Londra’ya gitti.

Ülke temsilcileri ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleşen konferansta, ticari ilişkilerin genişletilmesine vurgu yapıldı.

K24’e konuşan Kürdistan İthalat ve İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Resul Omer, konferans tarafından resmî olarak davet edildiklerini ve Kürdistan Bölgesi adına sunum yapacaklarını belirtti.

25 iş insanıyla konferansa katıldıklarını kaydeden Omer, konferans çerçevesinde İngiltereli ve çeşitli yabancı yatırımcılarla toplantılar yapacaklarını ifade etti.

Omer, konferansın bir amacının da ülkeler arasındaki iş tecrübesi aktarımı olduğunu vurgulayarak, Kürdistanlı iş insanlarının dış ekonomi dünyasıyla ilişkilerinin genişlemesini hedeflediklerini belirtti.

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