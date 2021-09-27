Macron’a yumurtalı saldırı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Lyon şehrindeki ziyareti sırasında bir kişi yumurta fırlattı. Fırlatılan yumurta Macron'un omuzuna isabet etti.

Olayın ardından Macron kısa süreli panik yaşarken korumaları da etrafını sardı.

Yumurtayı atan kişi olay yerinden uzaklaştırıldıktan sonra elleri kelepçelenerek gözaltına alındı.

"Bana söylemek istediği bir şey varsa gelsin söylesin" diyen Macron, "Birazdan onu görmeye gideceğim" ifadelerini kullandı.

Olay, Macron'un Lyon'da açılan ve gastronomi, ikram ve otelcilik sektörünün devlerinin buluşma noktası olarak kabul edilen Uluslararası SIRHA Fuarı'nı (Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation) gezdiği sırada yaşandı.

Macron, stantları 3 bakanla birlikte dolaşıyordu.

Cumhurbaşkanı Macron, 8 Haziran'da Tain-l'Hermitage kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bir kişinin tokatlı saldırısına uğramıştı.

Şahıs saldırıdan iki gün sonra yargılandığı davada dört ay hapis cezasına çarptırıldı ve 11 Eylül'de de cezaevinden çıktı.