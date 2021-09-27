Sağlık

‘WHO, Covid-19 kökeniyle ilgili soruşturmayı yeniden açacak’

WHO’nun Covid-19 salgınına yol açan virüsün kökenine ilişkin soruşturmaya devam etmeyi planladı aktarıldı.
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dünya SARS-CoV-2 WHO Coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

The Wall Street Journal, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına yol açan virüsün kökenine ilişkin soruşturmaya devam etmeyi planladığını belirtti.

Covid-19 salgınına yol açan virüsün kökenine ilişkin soruşturmaya devam edileceğini bildiren WHO temsilcileri, bu görevi yerine getirmek için fazla zamanın kalmadığını dile getirdi.

WHO’nun, aralarında biyogüvenlik ve laboratuvar güvenliği uzmanları ile hayvan hastalıkları uzmanlarının yer alacağı 20 kişilik bir ekip kuracağı aktarıldı.

WHO’nun, daha önce Covid-19’un kökenini araştırmak için kurduğu ekip, Ocak-Şubat döneminde Çin’de çalışmalar yapmıştı. Çin’in Wuhan şehrinde, virüs sızıntısının yaşandığı iddia edilen BSL-4 laboratuvarı dahil Wuhan Viroloji Enstitüsü’nü ziyaret eden uzmanlar, ayrıca hastaneyi, deniz ürünleri çarşısını ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ni incelemişlerdi.

Bu ekibin hazırladığı rapora göre, Covid-19’a yol açan SARS-CoV-2 virüsü kuvvetle muhtemel yarasalardan başka bir hayvan üzerinden insana bulaştı.

Ancak WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, uzmanların virüsün kaynağını bulmadığını, bu nedenle laboratuvar sızıntısı ihtimali üzerinde araştırmalara devam edilmesi çağrısında bulundu

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