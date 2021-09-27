Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 10 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 9 bin 494 Covid-19 testi yapılırken, 1421 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1215 kişi sağlığına kavuşurken, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 105 bin 264 Covid-19 testi yapılırken, 328 bin 118 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 294 bin 182 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 819 kişi yaşamını yitirdi.

28 bin 117 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.