Kerkük'te 3 Katyuşa roketi bulundu
ERBİL (K24)
Irak Federal Polisi, DAİŞ mensuplarının Irak polisi ve ordusuna saldırmak istediği Kerkük'ün batısındaki Hawice kentinde 3 Katyuşa roketi (107 mm) ve 7 havan mermisi bulunduğunu duyurdu.
Açıklamada, Irak polisinin DAİŞ üssüne operasyon düzenlediği, söz konusu operasyon sonucu ağır ve hafif silahların ele geçirildiği kaydedildi.
Ayrıca DAİŞ mensuplarına karşı operasyonların sürdüğü belirtildi.
DAİŞ’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR
DAİŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
Irak'ın DAİŞ'ten temizlenmesinin üzerinden 3,5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.